Η Ουρουγουάη ανάγκασε την Αργεντινή στην πρώτη απώλεια βαθμών στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, πανηγυρίζοντας την εκτός έδρας νίκη με 2-0 κόντρα στον… εκνευρισμένο Λιονέλ Μέσι.

Σε μία πραγματική μάχη μεταξύ της Ουρουγουάης και της Αργεντινής, δεν έλειψαν στα σκληρά μαρκαρίσματα και οι εντάσεις, με τον Λιονέλ Μέσι να πιάνει μάλιστα και αντίπαλο από το λαιμό σε μία… αντιδικία την ώρα του αγώνα.

Τα νεύρα δεν ευνόησαν όμως την πρωταθλήτρια κόσμου, καθώς οι Ουρουγουανοί ήταν αυτοί που σκόραραν με Αραούχο και Νούνιες, παίρνοντας μία σπουδαία νίκη, που τους φέρνει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και στο -2 από την πρωτοπόρο Αργεντινή στη συνολική βαθμολογία της Λατινικής Αμερικής.

Μετά το παιχνίδι πάντως, ο Μέσι ήταν πιο… ήρεμος και δήλωσε: «Είναι φυσιολογικό. Αυτού του είδους τα παιχνίδια, Προκριματικά… Κόντρα στην Ουρουγουάη είναι πάντα έτσι. Προτιμώ να μην πω αυτό που πιστεύω. Οι νέοι πρέπει να μάθουν να σέβονται από τους μεγαλύτερους. Αυτό το ντέρμπι ήταν πάντα έντονο, σκληρό, αλλά πάντα με πολύ σεβασμό. Πρέπει να μάθουν λίγο».

If Ronaldo did that he’d be in the papers for weeks,but he didn’t get a red card because his name is Messi. pic.twitter.com/pEX7zKo9ww