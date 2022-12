Απίστευτες εικόνες στην Αργεντινή, με τους πανηγυρισμούς στους δρόμους του Μπουένος Άιρες, να μην έχουν τέλος, από το ξημέρωμα της Τρίτης (20/12) και καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Υπολογίζεται ότι περίπου πέντε εκατομμύρια Αργεντίνοι ξεχύθηκαν στην πρωτεύουσα για να υποδεχθούν και να αποθεώσουν τους ποδοσφαιριστές του Σκαλόνι, οι οποίοι τους χάρισαν την τεράστια χαρά της κατάκτησης του τροπαίου στο Μουντιάλ 2022.

Μόλις για τρίτη φορά στην ιστορία της, η Αργεντινή έφθασε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου και μία ολόκληρη χώρα που ζει για το ποδόσφαιρο πανηγύρισε με την… ψυχή της.

Something forgotten amongst the scenes in Argentina…



This is the first time the country has experienced a World Cup in their summer!



So to combat the sweltering temperature fans are being sprayed by locals from the apartments above! pic.twitter.com/VLbXrH2mkd