Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού υποψήφιος για παίκτης της αγωνιστικής στο Conference League

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στην επιβλητική νίκη των «ερυθρόλευκων» με 2-4 απέναντι στην Άστον Βίλα, με τον Μαροκινο επιθετικό να διεκδικεί το βραβείο για τον παίκτη της εβδομάδας στο Conference League.

O Oλυμπιακός με πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί κατατρόπωσε την Άστον Βίλα στην Αγγλία, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κερδίζει 2-4, σε ένα ιστορικό βράδυ, με τον Μαροκινό επιθετικό να πετυχαίνει τα τρία γκολ των «ερυθρόλευκων».

Ο Ελ Κααμπί που αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη του Ολυμπιακού στην Ευρώπη τη φετινή χρονιά, ήταν για μια ακόμη φορά καθοριστικός, με την επίδοση του στο Βίλα Παρκ απέναντι στην Άστον Βίλα να μην περνά απαρατήρητη από την UEFA.

Και αυτό διότι ο Μαροκινός επιθετικός διεκδικεί το βραβείο για τον πολυτιμότερο παίκτη της πρώτης αγωνιστικής των ημιτελικών στο Conference League, με τον ίδιο να έχει να συναγωνιστεί τον Μπαλά Νζολά της Φιορεντίνα.

Hat-trick hero El Kaabi Last minute hero Nzola Who’s your vote for Player of the Week? #UECLPOTW || #Laufenn || #UECL

Παράλληλα ο Ελ Κααμπί διεκδικεί και το βραβείο για το καλύτερο γκολ, με τον Μαροκινό να αποτελεί το ακλόνητο φαβορί για να κατακτήσει και τα δυο βραβεία.

Who’s your vote for #UECLGOTW?



Sottil’s beautiful outside the box curler

Watkins’ first time hit

Thiago’s composed finish

El Kaabi’s well worked strike@Heineken || #UECL