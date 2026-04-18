Άρης – Βόλος 3-2: «Άλμα» Ευρώπης από τους Θεσσαλονικείς σε «τρελό» παιχνίδι στα πλέι οφ της Super League

Μετά από ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, ο Άρης νίκησε με ανατροπή στην ανατροπή 3-2 το Βόλο και μπήκε ξανά στη “μάχη” για την 5η θέση στα πλέι οφ της Super League.

Με τον Λεβαδειακό να χάνει από τον ΟΦΗ στην Κρήτη, ο Άρης είχε την ευκαιρία να πλησιάσει την 5η θέση στη δεύτερη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και τα κατάφερε, μετά από ένα επεισοδιακό παιχνίδι στο γήπεδό του κόντρα στο Βόλο.

Οι “κίτρινοι” προηγήθηκαν στο ματς με γκολ του Χόνγκλα στο 17ο λεπτό, αλλά οι Θεσσαλοί αντέδρασαν στη συνέχεια και με δύο τέρματα μέσα σε λίγα λεπτά από Γκονζάλες και Κάργα, έφθασαν στην ανατροπή και πήγαν με προβάδισμα στα αποδυτήρια.

Ακολούθησε ένα δεύτερο ημίχρονο με μεγάλη ένταση, αποβολές στους πάγκους και σωρεία καρτών στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, αλλά ο Άρης βγήκε τελικά νικητής, αφού με γκολ των Ράσιτς και Καντέβερε έφερε ξανά… τούμπα το ματς και έφθασε στη νίκη με 3-2.

Οι “κίτρινοι” έσπασαν έτσι το… ρόδι στο πρωτάθλημα μετά από πολύ καιρό, αλλά έκαναν και… άλμα προς την 5η θέση και την έξοδο στην Ευρώπη, αφού βρίσκονται πια μόλις στο -3 από τον Λεβαδειακό. Οι Βολιώτες από την άλλη πλευρά, έμειναν στην 8η θέση με 17 βαθμούς και χωρίς νίκη στα πλέι άουτ της Super League.

Οι συνθέσεις στο Άρης – Βόλος

Άρης (Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο (Φαντιγκα΄65′), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ, Ράτσιτσ, Χόνγκλα,Πέρεζ, Γκαρέ, Γιαννιώτας (Δώνης 65′), Καντεβέρε

Βόλος (Μπράτσος): Σιάμπάνης, Φερνάντες, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης (Μύγας 32′), Αμπάντα, Γκονζάλες, Μαρτίνες, Μπουζούκης (Κόμπα 46′), Λάμπρου, Ουρτάδο