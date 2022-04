Η Αρμάνι Μιλάνο κατάφερε να φέρει τη σειρά στα ίσια (1-1) με την Εφές Αναντολού στα πλέι οφ της Euroleague, ωστόσο έχασε με τραυματισμό τους Μάλκολμ Ντιλέινι και Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

Η ιταλική ομάδα θα παραταχθεί δεδομένα χωρίς τον Αμερικανό γκαρντ στα δύο επόμενα παιχνίδια στην Τουρκία, μιας θα μείνει εκτός δράσης για δύο εβδομάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύσκολα να αγωνιστεί κόντρα στους Τούρκους κι ο Ισπανός γκαρντ, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο και θα επανεξεταστεί τις επόμενες μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός δράσης τέθηκε και ο Νικολό Μέλι, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι της σειράς με την Εφές Αναντολού. Η ατυχία “χτύπησε” τους Ιταλούς, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να κάνουν την υπέρβαση κόντρα στους Τούρκους, προκειμένου να βρεθούν στο Final Four της Euroleague.

Olimpia Milano’s Malcolm Delaney will miss the next two weeks of action and is out for the remainder of series vs Efes.

Sergio Rodriguez suffered a sprained left ankle which will be further evaluated in the coming days.

Melli is already out for the series