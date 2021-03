Ο Ζαν Πιερ Ομπαμεγιάνγκ έμεινε εκτός ομάδας στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Τότεναμ, την τελευταία στιγμή, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, όπως επιβεβαίωσε και ο προπονητής του, Μικέλ Αρτέτα.

Ο Ισπανός τεχνικός έκανε λόγο «παράπτωμα που ξεπέρασε τα όρια» και στην Αγγλία φαίνεται ότι αποκαλύφθηκε το… μυστικό που έφερε την τιμωρία του Γκαμπονέζου επιθετικού.

Ο Ομπαμεγιάνγκ φέρεται να καθυστέρησε υπερβολικά να φθάσει στο γήπεδο για το ματς και μάλιστα κυκλοφορεί και μία φωτογραφία στα social media, που φέρεται να δείχνει το πολυτελές αυτοκίνητό του, κολλημένο στην κίνηση του Λονδίνου.

If anyone is wondering why Aubameyang was disciplined for being late for the match today, this is him stuck in traffic at 12.04 in Muswell Hill! #ARSTOT pic.twitter.com/T3TlF1SX8f