Αρτέτα: «Χάσαμε μία ευκαιρία, έχουμε άλλες πέντε για την κατάκτηση της Premier League»

Η Άρσεναλ έχασε 2-1 στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι και πλέον είναι στο +3 από τους πολίτες, οποίοι έχουν παιχνίδι λιγότερο και ο Μικέλ Αρτέτα τόνισε ότι ακόμα δεν έχει κριθεί τίποτα στην Premier League.

Ο Μικέλ Αρτέτα παρέμεινε ψύχραιμος μετά την ήττα της Άρσεναλ από την Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έβαλε σε μπελάδες του «κανονιέρηδες», παρότι λίγες αγωνιστικές πριν ήταν το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση της Premier League.

Η ομάδα του Λονδίνου έχει να σηκώσει το πρωτάθλημα από το 2004 και καλείται να βγάλει από πάνω της «ταμπέλα λούζερ», που της έχουν τοποθετήσει οι φίλοι του ποδοσφαίρου, για τις συνεχείς χαμένες ευκαιρίες κατάκτησης σημαντικών τροπαίων.

«Το σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Χάσαμε μία ευκαιρία, έχουμε ακόμη πέντε. Όταν έχεις τόσες καθαρές ευκαιρίες, όπως εμείς απέναντί τους, πρέπει να στείλεις τη μπάλα στα δίχτυα και να φύγεις με τους τρεις βαθμούς. Εάν τελείωσε η μάχη του τίτλου; Όχι, υπάρχουν πέντε παιχνίδια ακόμη για εμάς και έξι για εκείνους.

Είμαστε ακόμη μπροστά με τρεις πόντους. Πιστεύω στον τίτλο απόψε, το πίστευα την Τετάρτη, το πίστευα μία εβδομάδα πριν, επειδή τους βλέπω τους παίκτες μου κάθε ημέρα. Ξέρω το επίπεδο που έχουμε και ξέρω πόσο πολύ το θέλουμε. Έχουμε απόλυτη πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Απόψε δείξαμε ξανά τι ομάδα είμαστε. Είναι στο χέρι μας», είπε ο Μικέλ Αρτέτα στις δηλώσεις του.

Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το φινάλε

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι:

22/04 Μπέρνλι εκτός

04/05 Έβερτον εκτός

09/05 Μπρέντφορντ εντός

17/05 Μπόρνμουθ εκτός

22/04 Κρίσταλ Πάλας εντός

24/05 Άστον Βίλα εντός

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ: