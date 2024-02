Σαν Βασιλιάς! O Αρτούρο Βιδάλ επέστρεψε στην Κόλο Κόλο, από την οποία είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Απίστευτες σκηνές κατά την παρουσίασή του, από την ομάδα της Χιλής.

Ο Αρτούρο Βιδάλ επέστρεψε “σπίτι” του! Ο Χιλιανός μέσος ανακοινώθηκε από την Κόλο Κόλο, στην οποία έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας ως το τέλος της σεζόν.

«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΠΙΤΙ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος, εκεί όπου αγωνίστηκε ο Βιδάλ από το 2005 ως το 2007. Η παρουσίαση που του επιφύλαξε, όμως, ήταν ανάλογη της συγκεκριμένης ανάρτησης.

Ο Αρτούρο Βιδάλ έφτασε στο “Μονουμεντάλ” με ελικόπτερο και στη συνέχεια, φόρεσε στέμμα, βασιλικό τήβεννο, πήρε σπαθί και ανέβηκε σε ένα άλογο, κάνοντας το.. γύρο του θριάμβου, μπροστά σε περίπου 35 χιλ. οπαδούς της ομάδας που βρέθηκαν στις εξέδρες και τον έκαναν να συγκινηθεί.

Arturo Vidal arrived at his Colo Colo unveiling in a helicopter, before riding a horse dressed as a king, wearing a crown and holding a sword as he toured the pitch while greeting approximately 35,000 fans in Santiago, as he returned to the club after 17 years away pic.twitter.com/04ZDLHvybc