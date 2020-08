Η UEFA δεν έχει καταφέρει ακόμα να ολοκληρώσει την περασμένη σεζόν στο Europa και το Champions League, αλλά παράλληλα ξεκινούν και τα προκριματικά για τη νέα σεζόν, με τον κορονοϊό να κάνει ήδη αισθητή την παρουσία του.

Παρότι έχει ορίσει ουδέτερες έδρες σε χώρες όπως η Ελλάδα, η UEFA έχει προειδοποιήσει τις ομάδες ότι μπορεί να υπάρξουν και προκρίσεις στα χαρτιά εξαιτίας του κορονοϊού, γεγονός που είναι πια πολύ πιθανό να γίνει άμεσα πράξη.

Κι αυτό γιατί το παιχνίδι Ντίτρα (Κόσοβο)-Λίνφιλντ (Β. Ιρλανδία) για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League αναβλήθηκε λόγω κρουσμάτων στην ομάδα του Κοσόβου κι αν δεν μπορέσει να γίνει ούτε στην επόμενη ημερομηνία που θα οριστεί, οι Βορειοιρλανδοί θα προκριθούν άνευ αγώνα.

UEFA confirm @OfficialBlues Champions League match this evening off due to second positive COVID test in Kosovo opponents' camp. Whole Kosovan team in quarantine. Acc to UEFA regs if game can't be rearranged, Linfield should go through.