Αθλητικά

Ασπρόμαυρη η πλατεία Αριστοτέλους για τα γενέθλια του ΠΑΟΚ: Ο κόσμος φωτογραφίζεται με τα τρόπαια του «δικεφάλου»

Οι δράσεις θα ενταθούν μέσα στη μέρα, ενώ το βράδυ θα υπάρχει drone show στον ουρανό της πόλης
Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ
Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ φωτογραφίζονται με τα τρόπαια της ομάδας/ EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια ιστορίας του και στην Πλατεία Αριστοτέλους έχει στηθεί ένας χώρος με όλα τα τρόπαια της ομάδας ποδοσφαίρου για να έχουν την ευκαιρία οι φίλαθλοι να φωτογραφηθούν με αυτά.

Οι δράσεις στην Θεσσαλονίκη για τα ιστορικά 100ά γενέθλια του ΠΑΟΚ θα είναι πολλές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ένα εντυπωσιακό show από δεκάδες drone που θα φωτίσουν τον ουρανό της πόλης.

Ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τους φιλάθλους του που έχασαν τη ζωή πρόωρα, γι’ αυτό και υπάρχει ένα ειδικό σημείο αφιερωμένο στα 7 παιδιά που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία, στον Κλεομένη, στα αδικοχαμένα θύματα των Τεμπών και τον Νάσο.

paok tropaia

paok

Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ

paok

Εικόνες από τις εκδηλώσεις του ΠΑΟΚ στην Πλατεία Αριστοτέλους
Εικόνες από τις εκδηλώσεις του ΠΑΟΚ στην Πλατεία Αριστοτέλους/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Πολλοί φίλοι του «δικεφάλου του Βορρά» έχουν από τις πρώτες πρωινές ώρες σπεύσει να πάνε στο σημείο του εορτασμού για να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία σε μία ιστορική επέτειο για το σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo