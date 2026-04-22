Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 2-1: Άλμα παραμονής με ήρωα τον Παπαδόπουλο

Πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού μετά από αρκετό καιρό βρέθηκε ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη σπουδαία εντός έδρας νίκη του επί του Παναιτωλικού με 2-1 για την τέταρτη αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League.

Ο Αστέρας Τρίπολης έφτασε τους 25 βαθμούς και βρέθηκε πάνω από την ΑΕΛ και τον Πανσερραϊκό, οι οποίοι έχουν 24 βαθμούς.

Για να φτάσουν στη νίκη οι Αρκάδες επί του Παναιτωλικού, χρειάστηκε να ανατρέψουν το 0-1 του Ρόσα στο 13′ με τα γκολ των Μπαρτόλο στο 17′ και Μακέντα στο 62′, την ώρα που ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Νίκος Παπαδόπουλος, έπιασε πέναλτι του Ρόσα στο 89′, “σφραγίζοντας” το τρίποντο του Αστέρα Τρίπολης.

Ο αγώνας

Μετά την σπουδαία απόκρουση του Παπαδόπουλου στο πλασέ του Άλεξιτς στο 9ο λεπτό, ο Παναιτωλικός «χτύπησε» πρώτος στο ματς στο 13’ με το γκολ του Φάρλεϊ Ρόσα, ο οποίος έκανε το 1-0 με ένα πολύ ωραίο φαλτσαριστό σουτ.

Η αρκαδική ομάδα αντέδρασε άμεσα κι έφερε το ματς στα ίσα στο 17’ όταν ο Κετού έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, ο Κουτσερένκο απομάκρυνε τη μπάλα με γροθιές αλλά την έστειλε στο δρόμο του Μπαρτόλο, ο οποίος με δυνατό δεξί σουτ ισοφάρισε σε 1-1.

Ο Αστέρας συνέχισε να χάνει ευκαιρίες, με τους Μςκέντα (28’ κεφαλιά άουτ), Μπαρτόλο (34’ από γύρισμα του Δεληγιαννίδη) μέχρι τον «κεραυνό» του Γκονζάλεθ που τράνταξε το δοκάρι του Κουτσερένκο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας ήταν κυριαρχικός, χάνοντας τρεις σπουδαίες ευκαιρίες με τους Μπαρτόλο (50’), Αλμύρα (56’, 59’), για να έρθει το 2-1 για τους γηπεδούχους με υπέροχο πλασέ του Μακέντα, έπειτα από ασίστ του Μπαρτόλο.

Στο 81’ ο VAR κάλεσε τον διαιτητή Παπαδόπουλο για ένα πέσιμο του Μπάτζι στην περιοχή σε σπρωξίματα με τον Οκό κι ο ρέφερι έπειτα από on field review έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ρόσα ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Παπαδόπουλος έπεσε στη σωστή γωνία κι απέκρουσε την πολύ δυνατή εκτέλεση του μεσοεπιθετικού του Παναιτωλικού, χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΑΣΤΕΡΑΣ: Παπαδόπουλος, Δεληγιαννίδης, Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Αλάγκμπε, Αλμύρας, Γκονζάλες, Κετού, Μπαρτόλο (81′ Όκο), Μακέντα (81′ Καλτσάς)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Σιέλης, Αποστολόπουλος (65′ Μανρίκε), Μπουχαλάκης (81′ Σμυρλής), Σατσιάς (65′ Εστέμπαν), Μάτσαν, Ρόσα, Άλεξιτς (81′ Λομπάτο), Αγκίρε (81′ Μπάτζι)