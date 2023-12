Τα συγκεκριμένα επεισόδια ξέσπασαν πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, Άστον Βίλα – Λέγκια Βαρσοβίας (2-1), για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Conference League, σε ένα πάρκινγκ κοντά στο στάδιο Villa Park

Οι συμπλοκές της αστυνομίας του Μπέρμινχαμ με οπαδούς της Λέγκια Βαρσοβίας, κοντά στο γήπεδο της Άστον Βίλα, έγιναν πριν την έναρξη του αγώνα για το Conference League.

Οι οπαδοί της Λέγκια βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από την αστυνομία αλλά άρχισαν να πετούν φωτοβολίδες και διάφορα άλλα αντικείμενα εναντίον τους (η πολωνική ομάδα πήρε 1000 εισιτήρια για την αναμέτρηση, αλλά στην Αγγλία βρέθηκαν πολλοί περισσότεροι).

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρεις αστυνομικοί, ενώ έγιναν 39 συλλήψεις. Μάλιστα, η αστυνομία ενημέρωσε ότι θα ελέγξει το υλικό που έχει στα χέρια της για να ταυτοποιήσει τους δράστες.

Ο αγώνας άρχισε κανονικά, στις 22:00, αλλά χωρίς τους φιλοξενούμενους στις κερκίδες, αφού η αστυνομία του Μπέρμιγχαμ εξήγησε ότι δεν μπόρεσε «να αφήσει τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας να μπουν στο γήπεδο μετά τις αναταραχές».

«Παρά τα πολυάριθμα αιτήματα συνεργασίας προς την Λέγκια Βαρσοβίας, σχετικά με τους οπαδούς που ήθελαν να ταξιδέψουν, η φιλοξενούμενη ομάδα δεν παρείχε βοήθεια σχετικά με τα σημαντικά ζητήματα ασφαλείας αυτών των οπαδών στο Βίλα Παρκ», κατήγγειλε η διοίκηση της Αστον Βίλα σε σχετικό δελτίο Τύπου και πρόσθεσε:

«Η Αστον Βίλα καταδικάζει έντονα τη συμπεριφορά αυτών των οπαδών και ευχαριστεί την αστυνομία των Γουέστ Μίντλαντς για τον επαγγελματισμό της σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες».

