Σοκαρισμένη η Δανία από ένα απίστευτο περιστατικό. Η εικόνα ενός αστυνομικού, να βγάζει όπλο και σημάδεψε προς οπαδούς της Μπρόντμπι, μετά το ντέρμπι με την Κοπεγχάγη, κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, οπαδοί της Μπρόντμπι προσπάθησαν να πλησιάσουν το πούλμαν της Κοπεγχάγης, μετά το τέλος του ντέρμπι και ο συγκεκριμένος αστυνομικός έβγαλε όπλο για να τους απομακρύνει.

Το γεγονός πως το συγκεκριμένο όπλο πιθανότατα εκτοξεύει πλαστικές σφαίρες και όχι αληθινές -ΦΥΣΙΚΑ- δεν… μειώνει το σοκ που έχει δεχθεί η κοινωνία της Δανίας.

After the game, one of the policemen pulled out a gun and started aiming at Brondby supporters who were heading towards the FC Copenchagen team bus. (in the background) pic.twitter.com/L3S1dndC2d