Αταλάντα – Λάτσιο 1-2 πεν. (1-1): Ο ασύλληπτος Μότα έπιασε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την ομάδα της Ρώμης στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας

Μυθική εμφάνιση από τον τερματοφύλακα της Λάτσιο
Με τον 21χρονο φοβερό τερματοφύλακα, Εντοάρντο Μότα να πιάνει 4 πέναλτι στη ψυχοφθόρο διαδικασία, η Λάτσιο νίκησε την Αταλάντα (1-1 καν., 2-1 πεν.) στο Μπέργκαμο και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, όπου θα συναντήσει την Ίντερ.

Λάτσιο και Αταλάντα αναδείχθηκαν ισόπαλες και στο Μπέργκαμο, αυτή τη φορά 1-1, καθώς το πρώτο παιχνίδι στη Ρώμη είχε λήξει ισόπαλο 2-2.

Οι δύο ομάδες κλήθηκαν να λύσουν τις διαφορές τους στη διαδικασία των πέναλτι, με τον Εντοάρντο Μότα να πραγματοποιεί μυθική εμφάνιση και να στέλνει τη Λάτσιο στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας.

Ο 21χρονος τερματοφύλακας έπιασε 4 πέναλτι! Αρχικά του Σκαμάκα και στη συνέχεια του Τζαπακόστα, του Πάσαλιτς και του Ντε Κετελάρε. Μόνο ο Ρασπαντόρι κατάφερε να τον νικήσει από τα 11 βήματα.

Για τη Λάτσιο, η οποία νίκησε με 2-1 στα πέναλτι, εύστοχοι ήταν ο Ίσακσεν και ο Τέιλορ.

Οι πρώτοι ημιτελικοί

Κόμο – Ίντερ 0-0
Λάτσιο – Αταλάντα 2-2

Οι αγώνες ρεβάνς

Ίντερ – Κόμο 3-2
Αταλάντα – Λάτσιο 1-2 πεν. (1-1)

Τελικός 13 Μαΐου Ολίμπικο

Ίντερ – Λάτσιο

