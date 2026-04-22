Αταλάντα – Λάτσιο 1-2 πεν. (1-1): Ο ασύλληπτος Μότα έπιασε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την ομάδα της Ρώμης στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας

Με τον 21χρονο φοβερό τερματοφύλακα, Εντοάρντο Μότα να πιάνει 4 πέναλτι στη ψυχοφθόρο διαδικασία, η Λάτσιο νίκησε την Αταλάντα (1-1 καν., 2-1 πεν.) στο Μπέργκαμο και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, όπου θα συναντήσει την Ίντερ.

Λάτσιο και Αταλάντα αναδείχθηκαν ισόπαλες και στο Μπέργκαμο, αυτή τη φορά 1-1, καθώς το πρώτο παιχνίδι στη Ρώμη είχε λήξει ισόπαλο 2-2.

Οι δύο ομάδες κλήθηκαν να λύσουν τις διαφορές τους στη διαδικασία των πέναλτι, με τον Εντοάρντο Μότα να πραγματοποιεί μυθική εμφάνιση και να στέλνει τη Λάτσιο στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας.

Ο 21χρονος τερματοφύλακας έπιασε 4 πέναλτι! Αρχικά του Σκαμάκα και στη συνέχεια του Τζαπακόστα, του Πάσαλιτς και του Ντε Κετελάρε. Μόνο ο Ρασπαντόρι κατάφερε να τον νικήσει από τα 11 βήματα.

Για τη Λάτσιο, η οποία νίκησε με 2-1 στα πέναλτι, εύστοχοι ήταν ο Ίσακσεν και ο Τέιλορ.

Οι πρώτοι ημιτελικοί

Κόμο – Ίντερ 0-0

Λάτσιο – Αταλάντα 2-2

Οι αγώνες ρεβάνς

Ίντερ – Κόμο 3-2

Αταλάντα – Λάτσιο 1-2 πεν. (1-1)

Τελικός 13 Μαΐου Ολίμπικο

Ίντερ – Λάτσιο