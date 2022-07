Θετικός σε απαγορευμένη στεροειδή ουσία βρέθηκε ο αμυντικός της Αταλάντα Χοσέ Λουίς Παλομίνο ύστερα από αιφνιδιαστικό έλεγχο ντόπινγκ από την ιταλική αρμόδια επιτροπή.

Σοκ στις τάξεις της Αταλάντα, καθώς ύστερα από έλεγχο ντόπινγκ που πραγματοποιήθηκε σε ποδοσφαιριστές της ομάδας, μια απαγορευμένη ουσία ανιχνεύτηκε στο αμυντικό της ομάδας Λουίς Παλομίνο, με τον 32χρονο να κινδυνεύει με βαριά καμπάνα.

Πλέον αναμένεται να γίνει και δεύτερη δειγματοληψία στον αμυντικό της Αταλάντα και σε περίπτωση που διαπιστωθεί θετικό, κινδυνεύει με έως και δυο χρόνια αποκλεισμό από τα γήπεδα.

