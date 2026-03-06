Αταμάν: Ο Ολυμπιακός άξιζε να κερδίσει

Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στο κακό πρώτο ημίχρονο που είχε ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 86-80 στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να υποστηρίζει ότι οι Πειραιώτες άξιζαν τη νίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, υποστήριξε ότι στόχος του Παναθηναϊκού είναι το Final Four, ενώ ενημέρωσε ότι ο Ματίας Λεσόρ επιστρέφει στη δράση αυτή την εβδομάδα.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

“Χάσαμε το ματς στο πρώτο μέρος. Στο πρώτο μέρος παίξαμε απαίσια. Χάσαμε λέι απ, ανοιχτά σουτ. Δεν απαντήσαμε στην επιθετικότητα του Ολυμπιακού. Χάσαμε τον έλεγχο. Στο δεύτερο αρχίσαμε να παίζουμε πολύ καλύτερα. Μετά το παιχνίδι ήταν κλειστό. Τα δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ κράτησαν τον έλεγχο στον Ολυμπιακό. Άξιζαν να κερδίσουν, επειδή ξεκίνησαν το παιχνίδι πολύ καλά και εμείς όχι.

Δεν θέλω να σχολιάσω για το ποιος παίκτης παίζει και ποιος όχι. Δεν είναι ώρα. Μερικές φορές είναι δύσκολο να δώσεις ευκαιρία σε όλους. Δεν μπορείς να παίζεις στην ίδια θέση με 3,4,5 παίκτες. Στο πρώτο μέρος το πρόβλημα ήταν στην επίθεση με τα λάθη που κάναμε δώσαμε πολλούς πόντους στον Ολυμπιακό.

Πιστεύουμε σε αυτή την ομάδα από το ξεκίνημα της χρονιάς και ακόμα το κάνουμε. Ο Ματίας θα επιστρέψει αυτή την εβδομάδα. Φυσικά, ποτέ δε χάσαμε τους στόχους μας. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στα playoffs και στο Final Four. Αν δεν τα καταφέρουμε θα πούμε ότι δεν πετύχαμε στη σεζόν στη EuroLeague”.