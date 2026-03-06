Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Ανίκητοι στη Euroleague οι Πειραιώτες με 11η σερί νίκη κόντρα στους «πράσινους»

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της Euroleague και κόντρα στις απουσίες του, συνέχισε το φοβερό σερί του κόντρα στους “πράσινους”, επικρατώντας με 86-80 στο ΣΕΦ.

Με εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο στην άμυνα και ένα επιθετικό ξέσπασμα στο τέταρτο δεκάλεπτο, ήταν αρκετό στον Ολυμπιακό για να “λυγίσει” τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ και να πανηγυρίσει για 11η φορά στα τελευταία 11 μεταξύ τους ματς στη Euroleague.

Οι Πειραιώτες είχαν εκτός τους Βεζένκοφ και Γουόκαπ, αλλά με πέντε “διψήφιους” και πρωταγωνιστή το… μπάσκετ του Μπαρτζώκα, κατάφεραν να ρίξουν στο… καναβάτσο την ομάδα του Αταμάν, η οποία και κινδυνεύει πλέον να χάσει το “τρένο” της πρώτης 6άδας της βαθμολογίας.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά στο ματς με τον Ολυμπιακό και πήρε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Με τις δύο ομάδες αρκετά νευρικές, οι “πράσινοι” κόλλησαν στην επίθεση και οι Πειραιώτες άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό και λύσεις από πολλούς παίκτες τους. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα “χτύπησε” τους φιλοξενούμενους μέσα στη ρακέτα με τον Μιλουτίνοφ και προηγήθηκε με 20-13 στο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στη δεύτερη περίοδο, αφού οι παίκτες του σούταραν εξαιρετικά από το τρίποντο και… ισορροπούσαν τα λάθη τους, με εξαιρετικές άμυνες. Οι Πειραιώτες “κλείδωσαν” τον Παναθηναϊκό επιθετικά και τον κράτησαν στους 29 πόντους σε όλο το πρώτο ημίχρονο, βρίσκοντας διψήφιες διαφορές σε ολόκληρη τη δεύτερη περίοδο, μέχρι το 40-29 στο 20′.

Μετά την ανάπαυλα όμως, η εικόνα του αγώνα άλλαξε, αφού ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο συγκεντρωμένος στην επίθεση και με τον Κέντρικ Ναν να τον οδηγεί στο σκοράρισμα κατάφερε να μειώσει το σκορ. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά “χάλασε” τα νούμερά του στα σουτ, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ φάνηκε να είναι εκτός ματς. Το αποτέλεσμα ήταν ένα επιμέρους 27-18 από τους “πράσινους”, το οποίο και έκανε ξανά ντέρμπι το ματς, με το σκορ στο 58-56.

Όλα κρίθηκαν έτσι στην τελευταία περίοδο, όπου ο Ολυμπιακός είχε ένα ξέσπασμα με “όπλο” την άμυνά του και βρέθηκε στο +9 κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά οι “πράσινοι” βρήκαν νέα μεγάλα σουτ για να παραμείνουν σε απόσταση… βολής στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Οι Πειραιώτες ήταν όμως “σταθεροί” στις τελευταίες επιθέσεις και ο Ναν έκανε βήματα σε μία επίθεση που μπορούσε να διατηρήσει την ομάδα του στη “μάχη” της νίκης. Ο Ολυμπιακός επικράτησε έτσι με 86-80 και έφθασε στην 11η σερί νίκη του κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 40-29, 58-56, 86-80

Τα στατιστικά των παικτών

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 10 (1/1 δίποντο, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 κλεψίματα), Γουορντ 10 (5/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 8 (2), Ντόρσεϊ 13 (1/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πίτερς 8 (1/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/5 βολές, 3 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 12 (4/5 δίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Τζόσεφ 10 (2/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), ΜακΚίσικ 8 (2/2 δίποντα, 4/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 2 (1/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο), Φουρνιέ 5 (1/2 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα)

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Όσμαν 14 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολμς 4 (2/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Σλούκας 2 (0/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 12 (3/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 9 (4 ασίστ), Ναν 20 (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ασίστ, 6 λάθη), Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ 14 (4/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μήτογλου 3 (1)