Αταμάν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού: Το πραγματικό παιχνίδι είναι την Τρίτη

Ξεκάθαρο το μήνυμα του Τούρκου προπονητή στους παίκτες του
Στο μυαλό του Εργκίν Αταμάν είναι μόνο το παιχνίδι με τη Μονακό στο Telekom Center που θα κρίνει την παρουσία του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Αναντολού Εφές στην τελευταία αγωνιστική της Euroleague και τερμάτισε 7ος, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ακόμα μία εντός έδρας νίκη με τη Μονακό στα πλέι ιν για να κλείσει ραντεβού με τη Βαλένθια στα πλέι οφ.

Όπως τόνισε ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του στα αποδυτήρια, το πραγματικό παιχνίδι είναι την προσεχή Τρίτη (21/4, 21:00) με τους Μονεγάσκους.

“Σε κάποιες στιγμές παίξαμε καλό μπάσκετ, παίξαμε καλή άμυνα, γυρίσαμε την μπάλα. Φυσικά το επίπεδο της ομάδας δεν ήταν το ίδιο, γιατί είχε πολλές σημαντικές απουσίες, όμως είναι σημαντικό ότι πήραμε μία καθαρή νίκη. Τώρα αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Το πραγματικό παιχνίδι είναι την Τρίτη”.

