Αταμάν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού: Το πραγματικό παιχνίδι είναι την Τρίτη

Στο μυαλό του Εργκίν Αταμάν είναι μόνο το παιχνίδι με τη Μονακό στο Telekom Center που θα κρίνει την παρουσία του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Αναντολού Εφές στην τελευταία αγωνιστική της Euroleague και τερμάτισε 7ος, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ακόμα μία εντός έδρας νίκη με τη Μονακό στα πλέι ιν για να κλείσει ραντεβού με τη Βαλένθια στα πλέι οφ.

Όπως τόνισε ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του στα αποδυτήρια, το πραγματικό παιχνίδι είναι την προσεχή Τρίτη (21/4, 21:00) με τους Μονεγάσκους.

Coach Ergin Ataman praises the team’s effort and an important victory, while setting the tone for the upcoming Play-In battle.



Every game from now on is a final, and the focus remains sharp on our next challenge at home.



“Σε κάποιες στιγμές παίξαμε καλό μπάσκετ, παίξαμε καλή άμυνα, γυρίσαμε την μπάλα. Φυσικά το επίπεδο της ομάδας δεν ήταν το ίδιο, γιατί είχε πολλές σημαντικές απουσίες, όμως είναι σημαντικό ότι πήραμε μία καθαρή νίκη. Τώρα αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Το πραγματικό παιχνίδι είναι την Τρίτη”.