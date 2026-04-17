Παναθηναϊκός – Εφές Αναντολού 97-62: Νίκη 7ης θέσης για τους «πράσινους» με εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελευταία αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός “διέλυσε” με 97-62 την Εφές Αναντολού στο Telekom Center Athens για την 38η αγωνιστική της Euroleague, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την κανονική περίοδο της διοργάνωσης, η οποία και τον βρήκε τελικά στην 7η θέση.

Ναν, Λεσόρ και Ρογκαβόπουλος έκαναν “πάρτι” κόντρα στην κατώτερη των περιστάσεων Εφές Αναντολού και ο Παναθηναϊκός πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της σεζόν, παίρνοντας… φόρα για τα πλέι ιν της Euroleague, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Μονακό για να “σφραγίσει” τη θέση του στα πλέι οφ.

Οι “πράσινοι” θα υποδεχθούν πλέον τους Μονεγάσκους στο Telekom Center Athens σε νοκ άουτ αγώνα για την 7η θέση των πλέι οφ, με τον ηττημένο να έχει μία δεύτερη ευκαιρία για να πάρει το 8ο και τελευταίο “εισιτήριο” για την Postseason.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νευρικά το παιχνίδι και η Εφές το εκμεταλλεύτηκε για να πάρει το προβάδισμα, με τον Πουαριέ να κάνει “πάρτι” μέσα στη ρακέτα των γηπεδούχων. Ο Ναν κράτησε όμως τους “πράσινους” κοντά στο σκορ και η είσοδος του Σλούκα βελτίωσε την εικόνα της ομάδας του Αταμάν, για να την οδηγήσει στην ανατροπή του σκορ και το υπέρ της 20-16 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Δείτε εδώ το live του αγώνα

Η δεύτερη περίοδος ήταν καλύτερη για τους “πράσινους”, αφού ο Ρογκαβόπουλος ήρθε “ζεστός” από τον πάγκο και με 11 δικούς του πόντους προκάλεσε ένα μικρό… ξέσπασμα του Παναθηναϊκού, που τον έφερε ακόμη και σε διψήφια διαφορά στο σκορ. Η Εφές αντέδρασε όμως στα τελευταία λεπτά πριν το ημίχρονο και μείωσε σε 45-38 στο 20′.

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός φρόντισε πάντως να… τελειώσει μία καλή το ματς. Με τον Λεσόρ να είναι ασταμάτητος στην επίθεση, η ομάδα του Αταμάν “έτρεξε” ένα σερί 13-0 κόντρα στην “άσφαιρη” Εφές και “εκτόξευσε” τη διαφορά στο σκορ σε δυσθεώρητα επίπεδα. Οι “πράσινοι” βρήκαν καλάθια και από μακριά με τους Ναν και Ρογκαβόπουλο, την ώρα που η άμυνά τους περιόριζε την τουρκική ομάδα σε μονοψήφιο αριθμό, για το απίστευτο 26-5 στο τρίτο δεκάλεπτο και το συνολικό 71-43 στο 30′.

Το “πράσινο” σόου στο Telekom Center Athens συνεχίστηκε και στην τελευταία περίοδο, με τον Ρογκαβόπουλο να φθάνει σε ρεκόρ καριέρας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά και γενικότερα στη Euroleague, την ώρα που ο Αταμάν κατάφερε να μοιράσει και το χρόνο των παικτών του στο φινάλε της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης. Το τελικό δείχνει απόλυτα και την εικόνα του αγώνα κόντρα στην Εφές Αναντολού.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 8 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 9 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 2 (8 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 2 (6 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 24 (3/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 6/6 βολές), Γκραντ (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ναν 18 (4/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Λεσόρ 14 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φαρίντ 14 (6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Ερνανγκόμεθ 2 (4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Μήτογλου 2 (4 ριμπάουντ)

Εφές Αναντολού (Λάσο): Μπομπουά 8 (1/3 τρίποντα, 2 ασίστ), Χαζέρ 13 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Λόιντ 15 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λι 2, Γουάιλερ-Μπαμπ 2 (2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σμιτς (4 ριμπάουντ), Ντέσερ, Πουαριέ 8 (8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σουάιντερ 2, Μουτάφ 10 (2), Γιλμάζ 1, Τζόουνς 4 (6 ριμπάουντ)