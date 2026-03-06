Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου και Λίβερπουλ

Το μεγάλο ντέρμπι, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τη Euroleague, αλλά και η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική δράση με τα ματς των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου και Λίβερπουλ (FA Cup), ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (06.03.2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις:
19:30 Novasports Extra 1 Σάλκε – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2
19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν Euroleague
21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Indian Wells
21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Αχλί – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Indian Wells
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Euroleague
21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Παρί Euroleague
21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Γκλάντμπαχ Bundesliga
21:30 Novasports 2HD Κάντιθ – Σαραγόσα Β’ Ισπανίας
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Τορίνο Serie A
22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πρέστον – Όξφορντ EFL Championship
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουλβς – Λίβερπουλ FA Cup
22:15 COSMOTE SPORT 9 HD Φαμαλικάο – Αρούκα Liga Portugal