Αθλητικές μεταδόσεις με Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και Στέφανο Τσιτσιπά

Ο τρίτος τελικός της Volley League γυναικών μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον ΖΑΟΝ -στο κλειστό του Μετς- ο δεύτερος ημιτελικός της Handball Premier, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Πάτριν Κίπσον στο ATP Masters της Μαδρίτης, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (23.04.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάτρικ Κίπσον – Στέφανος Τσιτσιπάς Μαδρίτη ATP Masters 1000 Μαδρίτη

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Greek Handball Premier

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Α1 Γυναικών Volley League

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

20:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Σεβίλλη La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

21:00 Novasports 2HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Μπράγκα Liga Portugal

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ Κύπελλο Γερμανίας

22:00 Novasports Prime Οβιέδο – Βιγιαρεάλ La Liga

22:00 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Τσβόλε Eredivisie

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σάλφορντ – Μπρόμλεϊ Sky Bet EFL League Two

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Μπράγκα Liga Portugal