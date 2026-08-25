Αθλητικές μεταδόσεις με ρεβάνς για τα πλέι οφ του Champions League και Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς στο Λιγκ Καπ Αγγλίας

23:38 24.08.26

Τρία γκολ ο Ολλανδός από τρεις ασίστ του Αργεντινού - Ο Κουλιεράκης έκανε την πρώτη του παρουσία στη Serie A, μπαίνοντας σαν αλλαγή στο ματς του “Ολίμπικο”