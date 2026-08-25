Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με ρεβάνς για τα πλέι οφ του Champions League και Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς στο Λιγκ Καπ Αγγλίας

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (25.08.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Οι ρεβάνς για τα πλέι οφ του Champions League και ο αγώνας Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς για το Λιγκ Καπ Αγγλίας, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (25.08.2026).

Αθλητικές μεταδόσεις:

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Αυστρία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Σαμπάχ – Χάποελ Μπερ Σεβά UEFA Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

22:00 Action 24 Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βαλένθια – Μπέτις LaLiga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίντσερ – Σέλτικ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπόντο Γκλιμτ – Ναϊμέγκεν UEFA Champions League

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

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Αθλητικά
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