Αθλητικά

Μπρούκσμπι – Τσιτσιπάς 0-2: Ζορίστηκε αλλά πέρασε στους «16» του Winston-Salem Open

Θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τον Λούκα Βαν Άσε ή τον νικητή της συνάντησης ανάμεσα στον Φέλιξ Μπαλσό και τον Αλεκσάντερ Κοβάτσεβιτς
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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O Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε κόντρα στον Τζένσον Μπρούκσμπι, όμως βρήκε τον τρόπο για να φθάσει στη νίκη με 2-0 σετ και στην πρόκριση στον 3ο γύρο στο 250άρι Winston-Salem Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 6-4, 7-6(6) και στη φάση των “16” στο 250άρι Open στη Βόρεια Καρολίνα θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο, Λούκα Βαν Άσε ή τον νικητή της συνάντησης ανάμεσα στον επίσης Γάλλο, Φέλιξ Μπαλσό και τον Αμερικανό, Αλεκσάντερ Κοβάτσεβιτς.

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε να επιστρέψει από το 2-4 στο πρώτο σετ, αλλά και να σβήσει set-point στο δεύτερο -που κρίθηκε στο τάι μπρέικ- για να περάσει στον τρίτο γύρο του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σημείωσε έτσι την πρώτη του νίκη στο τουρνουά, σε δύο συμμετοχές, αλλά και την πρώτη απέναντι στον Αμερικανό, μετά την ήττα του στο Indian Wells του 2022.

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Αθλητικά
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