Κύπελλο Ελλάδας: Tα βλέμματα στην κλήρωση της League Phase

Ημέρα κλήρωσης η σημερινή (25.08.2026) για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται στις 19:00 στο Golf Prive στην Γλυφάδα.

Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα συμμετέχουν συνολικά 16 ομάδες, δηλαδή οι 11 που προέρχονται από τον 2ο προκριματικό γύρο και οι 5 ομάδες της Super League, που τη φετινή σεζόν αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

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Θυμίζουμε ότι στην τελευταία εκκρεμότητα που υπήρχε από τον 2ο προκριματικό γύρο, η Μαρκό “λύγισε” την Ελλάς Σύρου στη διαδικασία των πέναλτι (4-3) μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οπότε, στην κληρωτίδα θα μπουν ο κάτοχος του τίτλου, ΟΦΗ και οι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Άρης, Λεβαδειακός, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και η Μαρκό.

Οι 16 ομάδες θα ενταχθούν σε ενιαίο πίνακα κατάταξης και θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη βαθμολογική θέση τους την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

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Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες (2 εντός και δύο εκτός έδρας) με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Συνολικά, στην League Phase θα διεξαχθούν 32 αγώνες και τα αποτελέσματά τους θα υπολογιστούν σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, βάσει του οποίου θα προσδιοριστoύν οι 4 ομάδες που θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, οι 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs και οι 4 που δεν θα συνεχίσουν στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 1-3 Σεπτεμβρίου, ενώ η League Phase θα ολοκληρωθεί στις 2 Δεκεμβρίου, όταν και όλα τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής θα διεξαχθούν την ίδια ώρα.

* Σημειώνεται πως εκκρεμεί η ένσταση του Αστέρα Τριπολης κατά του κύρους του αγώνα με τον Λεβαδειακό λόγω αντικανονικής συμμετοχής παίκτη των Βοιωτών, με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ να αναμένεται.

Οι 16 ομάδες και τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας:

1ο γκρουπ: θέσεις 1-4 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός)

2ο γκρουπ: θέσεις 5-8 (ΟΦΗ, Άρης, Λεβαδειακός* και Βόλος)

3ο γκρουπ: θέσεις 9-12 (Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛ και Πανσερραϊκός)

4ο γκρουπ: θέσεις 13-16 (Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και Μαρκό)

Σε περίπτωση που προκύψει ισοβαθμία ομάδων, τότε θα ληφθούν υπόψη, κατά σειρά, τα εξής κριτήρια:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4 Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Οι ημερομηνίες της League Phase

1η Αγωνιστική 1-3 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική 8-10 Σεπτεμβρίου

3η Αγωνιστική 15-17 Σεπτεμβρίου

4η Αγωνιστική 27-29 Οκτωβρίου

5η Αγωνιστική 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα)