Το “έλα να δεις” έγινε στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο» μετά το τέλος του επεισοδιακού αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι για τα προημιτελικά του Champions League.

Οι Άγγλοι πήραν το 0-0 που ήθελαν και προκρίθηκαν στα ημιτελικά, με τον αγώνα να στιγματίζεται στο φινάλε από τις “κοκκορομαχίες” μεταξύ των παικτών.

Η αδρεναλίνη χτύπησε “κόκκινο” στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όπου κρινόταν η πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να έρχονται σχεδόν στα χέρια και τον Σιμέονε να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο.

Τα νεύρα, όμως, συνεχίστηκαν και στη φυσούνα. Όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να μην ξεφύγει εντελώς η κατάσταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.

Στα ρεπορτάζ αναφέρεται πως έπεσαν αρκετές «ψιλές» ανάμεσα σε παίκτες και άλλα άτομα των δύο αποστολών, την ώρα που ο Πεπ Γκουαρντιόλα δέχθηκε επίθεση με μπουκάλια από οπαδούς της Ατλέτικο την ώρα που κατευθυνόταν στη φυσούνα.

