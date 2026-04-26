Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Νίκη με ανατροπή για τους ασταμάτητους Περιστεριώτες

Συνέχεια στην αήττητη πορεία του στα πλέι άουτ της Super League έδωσε ο Ατρόμητος. Οι Περιστεριώτες επικράτησαν εντός έδρας με ανατροπή του Αστέρα Τρίπολης με 2-1, έφτασαν τις τρεις σερί νίκες στο μίνι πρωτάθλημα και ξεμπέρδεψαν με συνοπτικές διαδικασίες με τη μάχη της παραμονής.

Από την πλευρά του, ο Αστέρας Τρίπολης δεν μπόρεσε να πάρει ούτε έναν βαθμό από το παιχνίδι στο Περιστέρι και παραμένει σε οριακό σημείο, σε ότι αφορά την παραμονή του στη Super League.

Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τον Μακέντα στο 35′, ωστόσο ο Ατρόμητος ισοφάρισε πριν το φινάλε του ημιχρόνου με τον Σταυρόπουλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Περιστεριώτες ολοκλήρωσαν την ανατροπή, με τον Τσακμάκη να κάνει το 2-1 στο 65′.

Στο 75′ ο Αλμύρας έχασε μία τεράστια ευκαιρία για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, ενώ στην τελευταία φάση του αγώνα ο Χουτεσιώτης έκανε απίθανη επέμβαση πάνω στη γραμμή σε κεφαλιά του Οκό, με τον Ατρόμητο να αντέχει στην πίεση των Αρκάδων και να κρατάει το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Μουντές (76΄Τσιλούλης), Σταυρόπουλος, Μήτογλου (46΄Τσακμάκης), Παπαδόπουλοις, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα (76΄Ουκάκι), Μίχορλ (60΄Τσούμπερ), Πνευμονίδης (83΄Καραμάνης), Μπάκου.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (71΄Σιμόνι), Άλχο, Γκονζάλες, Αλμύρας (78΄Τζανδάρης), Δεληγιαννίδης (78΄Όκο), Μπαρτόλο, Μακέντα (78΄Τερεζίου), Κετού (59′ Καλτσάς).