Παρά τα 44 αβίαστα λάθη και τον μικροτραυματισμό της στο δεύτερο σετ, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Νάο Χιμπίνο και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Australian Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα και προηγήθηκε με 5-2 στο πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια έπαιξε με τη “φωτιά” και χρειάστηκε το τάι μπρέικ για να κάνει με 7-6(4) γκέιμ το 1-0.

Ίδια ήταν η εικόνα της όμως και στο δεύτερο σετ, όπου επίσης προηγήθηκε με 2-0 στα γκέιμ, αλλά βρέθηκε και πίσω στο σκορ με 3-2 πριν κλείσει με μπρέικ τελικά το σετ για το 6-4 και το 2-0 στα σετ.

Η Σάκκαρη πανηγύρισε έτσι μπροστά στην “καυτή” ελληνική κερκίδα την πρόκρισή της στους “32” της διοργάνωσης και ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με την πρώτη πρόκρισή της στους “16” ενός Γκραν Σλαμ.

♥️👋@mariasakkari is back into the third round knocking off Hibino 7-6(4) 6-4. She'll meet the winner of Keys/Rus.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/fbRMQpKmGb

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020