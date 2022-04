Το διεθνές διεθνές φιλικό μεταξύ της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας πέρασε σε δεύτερη μοίρα, από την κίνηση της Άιβι Λούικ. Η μεσοεπιθετικός των “κανγκουρό” ξύρισε το κεφάλι της έχοντας καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερα από 30.000 δολάρια για την έρευνα του καρκίνου του εγκεφάλου.

Οι εθνικές ομάδες γυναικών της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας είχαν μόλις ολοκληρώσει την φιλική τους αναμέτρηση (3-1) με τις παίκτριες να μην αποχωρούν για τα αποδυτήρια του “Canberra GIO Stadium”.

Οι αθλήτριες βρέθηκαν στην άκρη του αγωνιστικού χώρου για να… στηρίξουν και να χειροκροτήσουν την κίνηση της Άιβι Λούικ, να ξυρίσει τα μαλλιά της, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας συγκέντρωσης χρημάτων για την έρευνα του όγκου του εγκεφάλου.

Η 37χρονη μεσοεπιθετικός της Αυστραλίας είχε υποσχεθεί να κάνει τη συγκεκριμένη κίνηση, στην περίπτωση που έφτανε τον στόχο των 30.000 δολαρίων, για να τιμήσει – στηρίξει τον 27χρονο αδερφό της, ο οποίος πρόσφατα διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο.

Η Λούικ είχε τη βοήθεια της συμπαίκτριά της, Ρεμπέκα Στοτ (και η ίδια αντιμετώπισε στο παρελθόν τον καρκίνο ) για να κάνει το συγκεκριμένο κούρεμα.

Να αναφέρουμε ότι η 37χτονη ποδοσφαιρίστρια αγωνίζεται στην Ιταλία και δεν έχει δει τον αδερφό της από όταν έγινε η διάγνωσή του. Η Λούικ κινητοποιήθηκε και συγκέντρωσε περισσότερα από από 37.000 δολάρια για το Ίδρυμα Mark Hughes μέχρι το πρωί της Τρίτης.

So much more than football ❤️ I couldn’t be prouder of you Aivs, you are so brave and so selfless. To the football community, you once again showed why you’re so incredible. pic.twitter.com/fwOHvQgwAG