Αυτοί είναι οι κορυφαίοι σκόρερ του 2020

Η FIFA ανακοίνωσε τους κορυφαίους σκόρερ για το 2020 και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ξεχωρίζει στην κορυφή της λίστας με τα 47 τέρματα που πέτυχε κατά τη διάρκεια αυτής της “κουτσουρεμένης” αγωνιστικά χρονιάς.

Ο Πολωνός διεθνής επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου πήρε έτσι και το “χρυσό παπούτσι”, ενώ αναδείχθηκε επίσης κορυφαίος παίκτης της χρονιάς σε FIFA και UEFA (UEFA Men’s Player of the Year και The Best FIFA Men’s Player).

Τον ακολούησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει κατακτήσει την πρώτη θέση τέσσερις φορές την τελευταία δεκαετία και είναι πάντα εντός των δέκα πρώτων από το 2009, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Ρομελού Λουκάκου της Ίντερ, που οδήγησε την ομάδα του μέχρι τον τελικό του Europa League.

Οι κορυφαίοι σκόρερ το 2020

47 γκολ σε 44 παιχνίδια: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν και Πολωνία)

44 γκολ σε 45 παιχνίδια: Κριστιάνο Ρονάλντο (Γιουβέντους και Πορτογαλία)

40 γκολ σε 52 παιχνίδια: Ρομέλου Λουκάκου (Ίντερ και Βέλγιο)

39 γκολ σε 37 παιχνίδια: Έρλινγκ Χάαλαντ (Ντόρτμουντ και Νορβηγία)

34 γκολ σε 42 παιχνίδια: Τσίρο Ιμόμπιλε (Λάτσιο και Ιταλία)

33 γκολ σε 38 παιχνίδια: Ζαν-Πιερ Νσαμέ (Γιουνγκ Μπόις)

33 γκολ σε 42 παιχνίδια: Ράουνο Σαπίνεν (Φλόρα και Εσθονία)

30 γκολ σε 41 παιχνίδια: Νικίτα Ρουκάβιτσια (Μακάμπι Χάιφα)

29 γκολ σε 41 παιχνίδια: Κιλιάν Μπαπέ (Παρί ΣΖ και Γαλλία)

28 γκολ σε 26 παιχνίδια: Κάσπερ Γιούνερ (Μπόντο Γκλιμτ)

28 γκολ σε 56 παιχνίδια: Μπρούνο Φερνάντες (Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Πορτογαλία)