Η στεφάνη στη ρακέτα που έκαναν προθέρμανση οι παίκτες των Μπακς ήταν προβληματική και χρειάστηκε να αλλαχθεί, γεγονός που έφερε την καθυστέρηση στο “τζάμπολ” του αγώνα των “Ελαφιών” στην έδρα των Τίμπεργουλβς.

Αντετοκούνμπο: Ισοπεδωτικός! Οι Μπακς “ποδοπάτησαν” τους Τίμπεργουλβς – video

Οι Μπακς πήραν τελικά την εύκολη νίκη κόντρα στους “λύκους”, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αυτοσαρκάζεται, σχολιάζοντας το συγκεκριμένο περιστατικό.

“Εγώ έβαζα σουτ στην προθέρμανση και χαιρόμουν. Όταν μου είπαν πως η στεφάνη είναι προβληματική, είπα ‘Α, γι’ αυτό έβαζα τα σουτ’”, τόνισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Asked Giannis if he noticed the crooked rim during warmups.

"I was making shots, so I was happy. And then once they said the rim is crooked, I was like, 'Oh. Yeah. That's why I was making a lot of shots.'"

— Eric Nehm (@eric_nehm) November 5, 2019