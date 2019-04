Αντετοκούνμπο: Και πάλι εξώφυλλο στο «Sports Illustrated» ο Giannis! pics

Στο εξώφυλλο του παγκοσμίου φήμης περιοδικού “Sports Illustrated” βρίσκεται για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η πορεία των Μιλγουόκι Μπακς -που κατέχουν το καλύτερο ρεκόρ του πρωταθλήματος με 58 νίκες και 20 ήττες- αλλά και η εντυπωσιακή σεζόν του “Greek freak”, “ανάγκασαν” το “Sports Illustrated” να τον επιλέξουν για το εξώφυλλο του Απριλίου.

Αντετοκούνμπο: Έδωσε τη ζακέτα του σε θαυμαστή! video

Ο τίτλος που φέρει το περιοδικό είναι: “Giannis: How to Coach A Unicorn”, δηλαδή “Γιάννης: Πως να προπονήσεις έναν μονόκερο”. Με τη λέξη “μονόκερος” οι Αμερικανοί εννοούν κάποιον που είναι ξεχωριστός!

New issue of Sports Illustrated featuring Giannis Antetokounmpo goes on sale Thursday! #Bucks @fox6now pic.twitter.com/nthrDyDfbp

You don't end up on the cover of sports illustrated for nothing #nbavote Giannis Antetokounmpo pic.twitter.com/uLXO1Ps3Lh

— Kyle Carr (@KyleCoche) January 11, 2017