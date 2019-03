Αντετοκούνμπο: Τα διέλυσε όλα! Ασύλληπτο ρεκόρ καριέρας από τον «Greek Freak» – video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ασύλληπτα πράγματα στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Σίξερς, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα.

Μοιάζει σαν ψέμα, αλλά είναι αλήθεια! Ο Έλληνας φόργουορντ σημείωσε 52 πόντους (!) με 12/18 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 19/21 βολές, ενώ είχε ακόμα 16 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα κι 1 κόψιμο σε 36 λεπτά συμμετοχής.

The Greek Freak posterizes Ben Simmons for his CAREER HIGH!! #NBAonABC | #FearTheDeer pic.twitter.com/LeobqHKg3p

Κι όμως η ασύλληπτη εμφάνιση του «Greek Freak» δεν στάθηκε αρκετή για να χαρίσει τη νίκη στους Μπακς, οι οποίοι ηττήθηκαν στην έδρα τους από τους Σίξερς με 130-125. Μία ήττα που πάντως δεν επηρεάζει την τρομερή πορεία των Ελαφιών προς την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην Ανατολή στην κανονική διάρκεια του NBA.

Οι Μπακς υποχώρησαν στο 52-18, παραμένοντας το απόλυτο φαβορί για την κορυφή της Ανατολής.

Για τους Σίξερς, ξεχώρισε για μία ακόμη φορά φέτος ο Τζοέλ Εμπίιντ με 40 πόντους, 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ ο Μπλάτερ πρόσθεσε 27 πόντους.

Στο μεταξύ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει με χρυσά γράμματα το όνομα του στην ιστορία των Μπακς. Ο ηγέτης των ελαφιών έφτασε τα 3.759 ριμπάουντ με τη φανέλα της ομάδας του Μιλγουόκι και ανέβηκε στην πέμπτη θέση στην ιστορία τους.

The Greek Freak has now passed Terry Cummings for 5th on the Bucks All-Time rebounds list with 3,759!!#FearTheDeer pic.twitter.com/K6h9ZLEzlF

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 17, 2019