Με ηγέτη για 7ο σερί παιχνίδι στο ΝΒΑ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς συνέτριψαν 134-106 τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και έφτασαν τις πέντε νίκες στην κανονική περίοδο.

Αντετοκούνμπο: Ισοπεδωτικός! Οι Μπακς “ποδοπάτησαν” τους Τίμπεργουλβς – video

Ο «Greek Freak» έκανε το 7/7 στα double doubleνταμπλ την φετινή περίοδο. Ο Αντετοκούνμπο είχε 34 πόντους με 6/11 βολές, 14/16 δίποντα και 0/3 τρίποντα, καθώς επίσης 15 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 λάθη, σε μόλις 27 λεπτά στο παρκέ.

Και όλα αυτά, λίγες ώρες αφού αναδείχθηκε παίκτης της εβδομάδας για την Ανατολική περιφέρεια! Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην άνετη νίκη των Μπακς στη Μινεσότα

Another BIG game from The Greek Freak:

34 PTS | 15 REB | 6 AST | 74% FG pic.twitter.com/sStNWB9lDY

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 5, 2019