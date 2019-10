Αντετοκούνμπο: Τους… ξεσήκωσαν Γιάννης και Θανάσης με τα καρφώματα τους! video

Ορεξάτοι εμφανίζονται Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο στο ξεκίνημα της σεζόν, στα φιλικά προετοιμασίας των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο MVP της περασμένης σεζόν στο NBA είχε την πρώτη του συμμετοχή κόντρα στους Τζαζ και έκανε double-double! Την ίδια στιγμή, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού συνεχίζει να δείχνει ένα σταθερό πρόσωπο. Όπως μας έχουν συνηθίσει, οι δύο παίκτες είχαν κάποιες θεαματικές στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα των Μπακς με τους Τζαζ.

Αντετοκούνμπο: Double–double ο Γιάννης! Απόλυτη ευστοχία ο Θανάσης – video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε την χρονιά με αρκετά καρφώματα, την ώρα που ο Θανάσης Αντετοκούνμπο προσπαθεί να δείξει στους φίλους των Μπακς το λόγο που του έδωσαν στην Ελλάδα το παρατσούκλι “elevator”.

The moment Bucks basketball returned at @FiservForum !! #FearTheDeer pic.twitter.com/jsPrXYKfuK

Too fast for his own feet!! #FearTheDeer pic.twitter.com/Qfe2ti24mY

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 10, 2019