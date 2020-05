Συνεχίζονται οι οργισμένες δηλώσεις αθλητών στις ΗΠΑ για το θάνατό –από αστυνομική βία- του Τζορτζ Φλόιντ. Την ίδια στιγμή, το γύρω του κόσμου κάνει η είδηση για τη σύλληψη του ανταποκριτή του CNN, τη στιγμή που μετέδιδε ζωντανά τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Μινεάπολη. Ο Ενές Καντέρ καυτηρίασε όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ.

Ο κόσμος του αθλητισμού έχει εκφράσει την οργή του για –παίρνοντας θέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- για το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στη Μινεάπολη είναι έκρυθμη, με τις Αρχές να δείχνουν να έχουν χάσει τον έλεγχο, προχωρώντας μάλιστα στην on air σύλληψη δημοσιογράφου και συνεργείου του CNN. Ο Ενές Καντέρ δεν δίστασε να καυτηριάσει το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Πλάκα μου κάνετε; Η αστυνομία στη Μινεσότα συνέλαβε τον ρεπόρτερ του CNN, Omar Jimenez όσο ήταν στον αέρα, ενώ ο αστυνομικός που δολοφόνησε τον Τζορτζ Φλόιντ συνεχίζει να κυκλοφορεί ελεύθερος. Συνέλαβαν ρεπόρτερ πριν από τους δολοφόνους του Φλόιντ”, έγραψε στο twitter ο NBAer.

Θυμίζουμε ότι ο Τούρκος σέντερ των Σέλτικς βρίσκεται σε διαρκή κόντρα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γεγονός που του… έχει στοιχίσει σημαντικά, αφού δεν μπορεί καν να επισκεφτεί την χώρα και να δει τους δικούς του ανθρώπους.

Are you freaking kidding me?



State police in Minnesota arresting @CNN reporter @OmarJimenez while he’s on air



Meanwhile, the cop who murdered #GeorgeFloyd continues to walk free.



They arrested a @CNN reporter before the killers of #GeorgeFloyd



🤦🏻♂️ 🤦🏻♂️



pic.twitter.com/WFJYVEC15X