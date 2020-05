Μια θύελλα που δεν λέει να κοπάσει μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς στην Μινεάπολη, ζουν οι ΗΠΑ.

Μέσω των social media κυκλοφόρησε και αναπαράγεται από πολλά αμερικανικά ΜΜΕ ένα πιο καθαρό βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης και της δολοφονίας του 46χρονου άνδρα από αστυνομικούς. Και τόσες ημέρες μετά αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη οργή είναι ότι οι 4 αυτοί αστυνομικοί έχουν απλά τεθεί σε διαθεσιμότητα και κυκλοφορούν ελεύθεροι!

Το βίντεο είναι τραβηγμένο από την πίσω πλευρά του περιπολικού και δείχνει τους 4 αστυνομικούς να έχουν καθηλώσει στην άσφαλτο τον Τζορτζ Φλόιντ ο οποίος λίγο πριν πεθάνει φωνάζει την φράση που έγινε σύνθημα στα χείλη των διαδηλωτών «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Ο Φλόιντ εκλιπαρεί τους αστυνομικούς οι οποίοι δεν συγκινούνται από τις κραυγές απόγνωσής του και τον οδηγούν στον θάνατο.

Την ίδια ώρα οι αρχές στην Μινεάπολη φαίνεται να έχουν χάσει τον έλεγχο καθώς περιστατικά όπως η σύλληψη on camera δημοσιογράφου και συνεργείου του CNN προκαλεί νέα θύελλα αντιδράσεων. Και αυτό καθώς ο δημοσιογράφος είναι αφροαμερικανός, απλά έκανε την δουλειά του και τον συνέλαβαν έξι λευκοί αστυνομικοί! Τελικά, μετά από παρέμβαση του κυβερνήτη της Μινεσότα το συνεργείο αφέθηκε ελεύθερο.

Η στιγμή της σύλληψης

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020

CNN’s @OmarJimenez and his crew have been released from police custody. He recounts getting arrested and what happened while they were in custody. https://t.co/v3kMq77Oro pic.twitter.com/JoqmwlTc5i — CNN (@CNN) May 29, 2020

Για την σύλληψη του δημοσιογράφου τουίταρε και η Κριστιάν Αμανπούρ γράφοντας ότι συλλήψεις δημοσιογράφων γίνονται μόνο σε δικτατορικά καθεστώτα.

CNN crew has been released. Governor has apologized.



For the record: arresting journalists is the kind of thing that happens in dictatorships and authoritarian regimes.



We live in a democracy. https://t.co/SLFtZ7BaBe — Christiane Amanpour (@camanpour) May 29, 2020

Και σήμερα η Μινεάπολη ξύπνησε μετά από μια νύχτα έντονων ταραχών που οδήγησαν τον κυβερνήτη να ζητήσει την βοήθεια της Εθνικής Φρουράς αλλά και τον Τραμπ να δηλώνει έτοιμος να στείλει στρατό.

Πεντακόσιοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν σήμερα το πρωί στους δρόμους της Μινεάπολης.

Τα μέλη της Εθνοφρουράς της πολιτείας της Μινεσότα «θα προσφέρουν στήριξη στις πολιτικές αρχές, για όσο διάστημα τους ζητηθεί, με στόχο να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών», αναφέρει σε ένα δελτίο τύπου το σώμα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στρατιώτες «συμμετείχαν ήδη σε διάφορες αποστολές» με τους πυροσβέστες και για να αντιμετωπίσουν τις «ταραχές που προκάλεσαν πολίτες», διευκρινίζεται στο δελτίο τύπου.

Διακόσιοι αστυνομικοί της πολιτείας, όπως και ελικόπτερα, έχουν επίσης κινητοποιηθεί.

Στο παιχνίδι του κατευνασμού και η Μελάνια Τραμπ

Με ένα tweet η Μελάνια Τραμπ ζήτησε οι διαδηλώσεις στην Μινεάπολη να γίνονται με ειρηνικό τρόπο και μάλιστα πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει λόγος για βία. Είδα τους πολίτες μας ενωμένους στην μάχη κατά του κορονοϊού, έγραψε ακόμα η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ καλώντας τους να μην σταματήσουν τώρα. Έστειλε επίσης τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ.