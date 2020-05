Δεν παίρνουν το μάθημά τους εκεί στην Μινεάπολη. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς το περιστατικό που θα δείτε.

Ένας αφροαμερικανός ρεπόρτερ μεταδίδει ζωντανά για το CNN τα γεγονότα. Την ώρα της μετάδοσης, ήδη ένας πάνοπλος αστυνομικός τον κρατάει από το ένα χέρι. Στην μέση της μετάδοσης ο άλλος αστυνομικός που στέκεται δίπλα του τον ενημερώνει ότι συλλαμβάνεται! Και η σύλληψη ενός αφροαμερικανού από έξι λευκούς αστυνομικούς γίνεται στον αέρα!

Ο δημοσιογράφος του CNN κάλυπτε τις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στη Μινεάπολη μετά την δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς.

Η αστυνομία δεν δικαιολόγησε τη σύλληψη και απομάκρυνε από το σημείο, αφού έβαλε χειροπέδες, τον ρεπόρτερ Ομάρ Χιμένες καθώς και τρία μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου.

Ο Αφροαμερικανός ρεπόρτερ μόλις είχε δείξει στην κάμερα τη σύλληψη ενός διαδηλωτή όταν περίπου έξι λευκοί αστυνομικοί τον περικύκλωσαν.

Police arrest CNN correspondent @OmarJimenez , the cameraman and the producer live on the air in #Minneapolis . Just astonishing to watch https://t.co/gwwE7Q1cPu

“Μπορούμε να μετακινηθούμε στο σημείο που θέλετε”, δήλωσε στους αστυνομικούς που φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες και κρατούσαν ασπίδες, προτού εξηγήσει ότι ο ίδιος και το τηλεοπτικό συνεργείο είναι δημοσιογράφοι. “Φεύγουμε από τη μέση”, πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τους συνέλαβε επειδή δεν υπάκουσαν στις εντολές να μετακινηθούν από το σημείο όπου βρίσκονταν.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα μετά την κατακραυγή ζήτησε συγγνώμη για την σύλληψη του δημοσιογράφου και του συνεργείου του. Ο ίδιος ο Πρόεδρος του CNN, Jeff Zucker, επικοινώνησε με τον κυβερνήτη Tim Walzο οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτες τις συλλήψεις προσθέτοντας ότι προφανώς το συνεργείο είχε κάθε δικαίωμα να βρίσκεται εκεί και είπε ότι προσπαθεί να αφεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατό. Το κακό όμως έχει ήδη γίνει…

A CNN reporter & his production team were arrested this morning in Minneapolis for doing their jobs, despite identifying themselves – a clear violation of their First Amendment rights. The authorities in Minnesota, incl. the Governor, must release the 3 CNN employees immediately.