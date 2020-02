“Έμπλεξε” με Σακίρα και Τζένιφερ Λόπεζ ο Αντετοκούνμπο! video, pics

“Το σόου του ημιχρόνου παραλίγο να μου φέρει μπελά”, έγραψε αστειευόμενος στο twitter o Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά ότι ο… ενθουσιασμός του για την παρουσία των Σακίρα και Τζένιφερ Λόπεζ στην σκηνή, δημιούργησε προβλήματα στο σπίτι του.

Super Bowl: Δεν υπάρχει αυτό που έκαναν Λόπεζ και Σακίρα στο ημίχρονο!

Οι δύο λατίνες τραγουδίστριες παρουσίασαν ένα εκπληκτικό και απόλυτα σέξι σόου στο ημίχρονο του Super Bowl LIV, γεγονός που φαίνεται ότι έφερε και… τσακωμό του Greek Freak με την κοπέλα του Μαράια.

Halftime show almost got me in trouble😂

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 3, 2020