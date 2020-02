Οι δυο λατίνες σούπερ σταρ ένωσαν τις δυνάμεις τους για να χαρίσουν σε όσους βρέθηκαν στον τελικό του Super Bowl και σε όσους είδαν τον αγώνα από την τηλεόραση, ένα φαντασμαγορικό σόου. Ένα σόου που τα είχε όλα: σέξι κοστούμια, πολυπληθή μπαλέτα, δυο μεγάλες τραγουδίστριες να τα δίνουν όλα, πυροτεχνήματα.

Το ημίχρονο του Super Bowl θεωρείται, ίσως, μεγαλύτερο γεγονός από το ίδιο το παιχνίδι. Διαφημιστικά, σίγουρα έτσι είναι.

Πρώτη στη σκηνή βγήκε η Σακίρα και το κοινό άρχισε να… παραληρεί. «Hola Miami» ήταν η πρώτη της φράση, πριν αρχίσει να τραγουδά και να χορεύει. 6.10 έμεινε η Σακίρα στη σκηνή.

Και μόλις τελείωσε, «μπήκε» η JLO!

Η Τζένιφερ Λόπεζ εντυπωσίασε τους πάντες όταν ξεκίνησε την εμφάνισή της πάνω σε έναν… στύλο για pole dancing. Ε, δεν πήγαν και τσάμπα τα μαθήματα που έκανε για την ταινία Hustlers (για την οποία πολλοί θα ήθελαν να είναι ανάμεσα στις υποψήφιες για Όσκαρ).

Από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της 14λεπτης εμφάνισής των δυο σταρ στη σκηνή του Super Bowl ήταν η κοινή εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ με την κόρη της Ίμι Μαριμπέλ Μουνίθ. Μαζί με μια παιδική χορωδία, «έμπλεξαν» μαζί το Born in the USA του Μπους Σπρίνγκστιν και το Let’s Get Loud. Η Τζένιφερ Λόπεζ, σε εκείνο το σημείο, εμφανίστηκε τυλιγμένη με σημαία από φτερά. Από την έξω πλευρά, ήταν η σημαία των ΗΠΑ. Και από τη μέσα, εκείνη του Πουέρτο Ρίκο.

Ίσως με τον τρόπο αυτό η διάσημη τραγουδίστρια, που γεννήθηκε στο Μπρονξ αλλά ποτέ δεν έκρυψε την καταγωγή της, να ήθελε να στείλει ένα… μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ. Ένα μήνυμα για το Πουέρτο Ρίκο και τους «Ονειροπόλους», τα παιδιά των μεταναστών χωρίς έγγραφα, που όμως έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ και άρα είναι Αμερικανοί πολίτες, ανεξάρτητα πως θέλει να το βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ…

Χωρίς πολλά άλλα λόγια… απολαύστε Τζένιφερ Λόπεζ και Σακίρα επί τω έργω…

Φωτογραφίες Reuters