Έρχονται στην Ευρώπη οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο! – video

Την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα έχουν οι Ευρωπαίοι, καθώς οι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τους Χόρνετς στο Παρίσι (!), σε παιχνίδι για την κανονική περίοδο του NBA.

Στις 24 Ιανουαρίου του 2020, η ομάδα του Έλληνα φόργουορντ θα αντιμετωπίσει το σύνολο από τη Σάρλοτ στη «AccorHotels Arena», όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η γαλλική πρωτεύουσα θα δεχτεί αστέρες του ΝΒΑ σε επίσημο παιχνίδι, καθώς στο παρελθόν είχαν πραγματοποιηθεί μόνο αγώνες pre-season.

🇫🇷🦌

Ball so hard we going to Paris.#FearTheDeer pic.twitter.com/KD2w3Js9O1

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 28, 2019