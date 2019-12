Παρά την επιστροφή και του Νάντο Ντε Κολό στην αγωνιστική δράση, η Φενέρμπαχτσε δεν κατάφερε να προβάλει αντίσταση στην Ανατολού Εφές στο ντέρμπι της Τουρκίας για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Αταμάν “πάτησε το γκάζι” στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε μία άνετη νίκη με 81-73, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Λάρκιν και Σιμόν. Με 12 πόντους, 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ τελείωσε το ματς, ο Κώστας Σλούκας για την ομάδα του Ομπράντοβιτς, η οποία παραμένει μακριά από την πρώτη 8άδα της κατάταξης.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 38-38, 49-59, 73-81

Φενέρμπαχτσε (Ομπράντοβιτς): Μαχμούτογλου 6 (2), Κάλινιτς 10, Σλούκας 12 (2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 λάθη), Ντε Κολό 13 (1), Γουίλιαμς 16 (3/7 τρίποντα), Ντίξον 2, Ντουβερίογλου 2, Ντατόμε 10 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λοβέρν 2, Στίματς.

Αναντολού Εφές (Αταμάν):Λάρκιν 20 (3/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 11/12 βολές, 3 ασίστ), Μπομπουά (0/4 σουτ), Σίνγκλετον 9 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Σανλί 15 (5 ριμπάουντ), Πλάις 4, Μίτσιτς 6 (0/4 τρίποντα, 5 ασίστ, 5 λάθη), Άντερσον 2, Πίτερς 3, Σιμόν 22 (5/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα).

