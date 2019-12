Euroleague: “Διέλυσε” τους Βάσκους η Ρεάλ! Παραμένει 6ος ο Παναθηναϊκός

Ρεάλ Μαδρίτης και Αρμάνι Μιλάνο πήραν εύκολες νίκες έναντι των Μπασκόνια και Βαλένθια για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, στην οποία ξεχώρισε η “βόμβα” της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης επί της Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία. Ήττα για τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός: “Κατέρρευσε” στο Ισραήλ! Έχασε “χρυσή” ευκαιρία το Τριφύλλι (videos)

Πιο συγκεκριμένα, στη Βιτόρια, οι Μαδριλένοι πραγματοποίησαν… περίπατο, έχοντας το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα και “εκτοξεύοντας” τη διαφορά και πάνω από τους 20 πόντους για το τελικό 77-55.

Η “Βασίλισσα” είχε κορυφαίο παίκτη τον Μίκι με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά ο πλουραλισμός στην επίθεση ήταν αυτός που χάρισε το 12ο ροζ φύλλο αγώνα σε 15 ματς. “Πάλευε” ξανά μόνος του ο Σενγκέλια για του Βάσκους.

An impressive showing from @RMBaloncesto on the road! #GameON pic.twitter.com/3vTSMubLmw

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2019