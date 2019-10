Euroleague: Η Ζαλγκίρις «υπέταξε» τη Ρεάλ με σούπερ ΛεΝτέι! Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς – videos

Στη νίκη της αγωνιστικής στη Euroleague, η Ζαλγκίρις Κάουνας πήρε με εντυπωσιακό τρόπο την πρώτη της νίκη στη σεζόν, «υποτάσσοντας» τη Ρεάλ Μαδρίτης με 86-73 στη Λιθουανία.

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Ιταλικά «πολυβόλα»… άλωσαν το ΟΑΚΑ! – videos

Ο Ζακ ΛεΝτέι έκανε ματς καριέρας με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ, την ώρα που οι Ισπανοί «πελαγοδρομούσαν» στην επίθεση και είχαν μόνο «διψήφιο» τον Ράντολφ με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 38-34, 57-60, 86-73

Ζαλγκίρις Κάουνας (Γιασικεβίτσιους): Γουόκαπ 6 (6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πέρεζ 5 (1), Λεκαβίτσιους (4 ασίστ), Χέιζ 15 (3/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα), Γιανκούνας 6, Μιλάκνις, ΛεΝτέι 26 (9/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/5 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Λαντέιλ 5 (1), Γκριγκόνις 13 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ουλανόβας 10 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Λάσο): Κοζέρ 6, Ράντολφ 15 (3/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα), Φερναντεθ 2, Καμπάσο 9 (1), Λαπροβίτολα 5 (1), Ρέγες, Ντεκ 7, Κάρολ 7 (1), Ταβάρες, Γιουλ 9 (1 τρίποντο, 4 ασίστ), Μίκι 6 (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τέιλορ 7 (1)

Τρία ρεκόρ καριέρας έκανε από την πλευρά του, ο Νάντο Ντε Κολό, στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με τη Μπασκόνια και με 39 (!) πόντους, την οδήγησε στην πρώτη της νίκη στη σεζόν, με 87-80 επί των «μάχιμων» Βάσκων.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 39-36, 63-62, 87-80

Φενέρμπαχτσε (Ομπράντοβιτς): Βέστερμαν 3 (1), Μαχμούτογλου, Κάλινιτς 7 (1), Μπιμπέροβιτς, Σλούκας 6 (3/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη), Ντε Κολό 39 (12/15 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γουίλιαμς 4 (1), Βέσελι 9 (4/5 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντίξον 7 (1), Ντουβερίογλου 4 (5 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Ντατόμε 8 (2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Στίματς

Μπασκόνια (Περάσοβιτς): Βιλντόσα 3 (1 τρίποντο, 4 ασίστ, 4 λάθη), Χένρι 15 (4/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζάνινγκ 6 (1), Ντιόπ, Φολ, Στάουσκας 2, Σενγκέλια 18 (6/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκαρίνο 5 (0/4 σουτ, 5/5 βολές), Πολονάρα 10 (2), Σιλντς 17 (3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ασίστ), Έρικ 4

One man show είχαμε και στη Μόσχα, όπου ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάικ Τζέιμς συνεχίζει να ηγείται της πρωταθλήτριας Ευρώπης και με 28 πόντους και 5 ασίστ, χάρισε στην ΤΣΣΚΑ μία ακόμη νίκη στη φετινή Euroleague, στην τοπική «μονομαχία» με την Χίμκι.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 54-44, 76-63, 99-86

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ιτούδης): Μπολομπόι 2, Τζέιμς 28 (6/12 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 7/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 λάθη), Βόιτμαν 3, Βορόντσεβιτς 7 (1), Κλάιμπερν 21 (8/13 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Χάκετ 11 (3), Χίλιαρντ 13 (2/6 δίποντα, 3/9 τρίποντα), Κουρμπάνοφ 8 (2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χάινς 3 (6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Μπέικερ 3 (1)

Χίμκι(Κουρτινάιτις): Σβεντ 25 (1/7 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 5/5 βολές, 2 ασίστ, 4 λάθη), Μπούκερ 18 (8/10 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τίμα 12 (4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Καράσεφ, Ζαΐτσεφ 4, Γερέμπκο 1, Γκιλ 7 (1), Έβανς 8 (4/4 δίποντα), Μπέρτανς 11 (1)

Στο Μόναχο, η Μπάγερν «προσγείωσε» τη Βιλερμπάν μετά τις δύο νίκες επί των ελληνικών ομάδων, αφού τη «διέλυσε» εντός έδρας με 104-63, έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμών πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 30-13, 57-35, 83-51, 104-63

Μπάγερν Μονάχου (Ράντονιτς): Κινγκ 2, Κόπονεν 8 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Μονρό 8 (3/10 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λούτσιτς 12 (4/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή), Λο 19 (3/4 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 1/1 βολή), Τζέντοβιτς 14 (3/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Τσίπσερ 12 (1), Νέλσον 5 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φλακαντόρι 6, Μπαρτέλ 6 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λεσόρ 10 (4/5 δίποντα), Ραντόσεβιτς 2

Βιλερμπάν (Μίτροβιτς): Τζάκσον 9 (3/10 σουτ, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τειλορ 5 (1), Τζεκίρι 4 (7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καουντί 5 (1), Λόμαζ, Γκαλιού, Νουά 16 (3/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα), Ζαν-Σάρλ 1, Ντιότ 13 (3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Μπάκο 4, Λάιτι 6

