Euroleague: Ξανά στην 8άδα ο Παναθηναϊκός! Τα αποτελέσματα και η κατάταξη – videos

Η ήττα της Ζαλγκίρις και της Αρμάνι Μιλάνο, σε συνδυασμό με τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπάγερν Μονάχου, έφεραν σημαντικές αλλαγές στην κατάταξη της Euroleague, μετά το πέρας και της 17ης αγωνιστικής, με τους “πράσινους” να βρίσκονται πλέον στην 7η θέση, ισοβαθμώντας με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς.

Στα σημερινά παιχνίδια της βραδιάς, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας “άλωσε” εύκολα την έδρα της Νταρουσάφακα και με το τελικό 65-80, διατηρήθηκε στην 3η θέση της κατάταξης, μία νίκη μακριά από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το πιο σημαντικό διπλό της αγωνιστικής όμως, έκανε η Μπαρτσελόνα, η οποία με φανταστικό Ερτέλ επικράτησε με 90-85 της Αρμάνι Μιλάνο του Μάικ Τζέιμς και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρώτη συμμετοχή της στα πλέι οφ της διοργάνωσης, μετά τη νέα μορφή της.

Τέλος, η Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στην Μπουντούτσνοστ, αλλά πήρε τελικά τη νίκη με 81-76 και έμεινε κι αυτή “ζωντανή” στη “μάχη” για την πρώτη 8άδα.

