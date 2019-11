Euroleague: Νίκη “ανάσα” για τη Φενέρμπαχτσε! “Αγγίζει” 5άδα ο Παναθηναϊκός – Βαθμολογία και αποτελέσματα – videos

Μετά τη Βαλένθια και οι υπόλοιπες τρεις ισπανικές ομάδες αναδείχθηκαν νικήτριες στην 10η αγωνιστική της Euroleague, η οποία βρήκε στον… αφρό και τους Παναθηναϊκό – Ολυμπιακό, αλλά και τη Φενέρμπαχτσε, που έκανε νίκη “ανάσα” στη Γαλλία.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε… περίπατο στην έδρα της Βιλερμπάν με 88-72, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Στίματς και εξαιρετικούς τους Γουίλιαμς και Μαχμούτογλου, με τον Σλούκα να τελειώνει το ματς με 8 πόντους, 8 ασίστ, αλλά και πέντε λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 36-48, 52-67, 72-88

Βιλερμπάν (Μίτροβιτς): Τέιλορ 3 (1), Τζεκίρι 12 (4/8 δίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ), Καουντί 7 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μαλεντόν 7 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Λόμαζ, Γκαλιού, Νουά 8 (1), Ζαν-Σαρλ 13 (1), Ντιότ (0/5 σουτ), Μπάκο 2, Λάιτι 18 (4/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ)

Φενέρμπαχτσε (Ομπράντοβιτς): Μαχμούτογλου 14 (4/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα), Κάλινιτς 6, Σλούκας 8 (0/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 5 λάθη), Γουίλιαμς 17 (4/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Ντίξον 13 (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντουβερίογλου, Ντατόμε 3 (1), Λοβέρν 6 (4 ριμπάουντ), Στίματς 21 (8/12 δίποντα, 5/7 βολές, 8 ριμπάουντ).

A VITAL win from @FBBasketbol ! #GameON pic.twitter.com/FIRe56V7ej

Στη Μαδρίτη, η Ρεάλ ήταν επιβλητική στο ντέρμπι με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και την προσπέρασε στην κατάταξη μετά τη νίκη με 97-81. Καμπάτσο, Γιουλ και Ντεκ έκαναν “πάρτι” στην περιφέρεια και νίκησαν κατά κράτος την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και του άστοχου Τζέιμς με τους 14 πόντους.

Στο 7-3 “αναρριχήθηκαν” έτσι οι Μαδριλένοι, ρίχνοντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο 6-4 και εκτός της πρώτης 4άδας στη Euroleague.

Τα δεκάλεπτα:23-19, 52-48, 75-64, 97-81

Ρεάλ Μαδρίτης (Λάσο): Κοζέρ 9 (4/4 δίποντα), Ράντολφ 12 (3), Φερνάντεθ 13 (3), Καμπάτσο 18 (5/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο), Ντεκ 17 (7/10 δίποντα, 3/3 βολές, 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γκαρούμπα, Κάρολ 4, Ταβάρες 1 (4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Γιουλ 15 (2), Μίκι 5, Τόμπκινς 3

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ιτούδης): Μπολομπόι 12 (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριομπάουντ), Τζέιμς 14 (0/7 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Στρέλνιεκς 11 (2), Βόιτμαν 20 (4/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα), Βορόντσεβιτς, Χάκετ 2, Κουφός 4 (1/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Χίλιαρντ 8 (2/8 σουτ), Κουρμπάνοφ 2, Χάινς 8 (3/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπέικερ

“Σαρωτική” ήταν και η Μπαρτσελόνα στο έτερο μεγάλο ματς της βραδιάς, καθώς “διέλυσε” τη Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου με 96-73, χάρη σε ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, αφού στο πρώτο μέρος, οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν στο σκορ.

Ο Μίροτιτς ήταν για μία ακόμη φορά “καταλύτης” στη νίκη των “μπλαουγκράνα” έχοντας σημαντικές βοήθειες και από τους Χίγκινς και Αμπρίνες. Το “πάλεψε” ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για τη Μακάμπι, με 15 πόντους και 3/5 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 43-46, 74-66, 96-73

Μπαρτσελόνα (Πέσιτς): Ντέιβις 8, Ρίμπας, Χάνγκα 6, Σμιτς, Οριόλα 5 (1), Αμπρίνες 12 (3/5 τρίποντα), Χίγκινς 15 (4/5 δίποντα, 7/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντιλέινι 7 (2), Κούριτς 12 (2), Μίροτιτς 25 (6/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/7 βολές, 14 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο), Τόμιτς 6 (5 ριμπάουντ)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Σφαιρόπουλος): Μπράιαντ 2, Γουίλμπεκιν 11 (2/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Έισι 8 (0/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χάντερ 7 (4 ριμπάουντ, 4 λάθη), Σάντι Κοέν, Αβντίγια 4 (7 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 15 (2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Ντιμπαρτολομέο 13 (3), Γουόλτερς 2 (1/9 σουτ), Τζέικ Κοέν 5, Μπλακ 4, Ζούσμαν 2

.@FCBbasket enjoyed that win! @NikolaMirotic33 finished an excellent move to finish a great W! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ZYrV50vlNt

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 22, 2019