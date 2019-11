Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός: Πράσινο “τρένο” με Μήτογλου και… Βοβο-Ρικ! – videos

Με σεμιναριακή καθοδήγηση από τον Γιώργο Βόβορα, ο Παναθηναϊκός έκανε και δεύτερο συνεχόμενο διπλό στη Euroleague, “διαλύοντας” με 87-75 τη Μπάγερν Μονάχου, μπροστά σε πάνω από 700 οπαδούς του, που παραληρούσαν στις κερκίδες.

Οι “πράσινοι” ξεκίνησαν άσχημα τον αγώνα, αλλά όταν βρήκαν τη λύση στο μαρκάρισμα του Μονρό, έκαναν… πλάκα στους “Βαυαρούς”, έχοντας ως κορυφαίους παίκτες τους Ράις, Μήτογλου και Καλάθη.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με τον Μονρό στο πρώτο δεκάλεπτο και δεχόμενος 9 πόντους (με δύο γκολ-φάουλ!) από τον ψηλό της Μπάγερν, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να “κυνηγάει” στο σκορ, χάνοντας με 24-16 στο πρώτο δεκάλεπτο.

. @thiaslsf denies the Calathes Lay-Up with a BIG BLOCK off the glass 🛑 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/mvXYETLOiT

Στη συνέχεια ο Γιώργος Βόβορας “ανακάτεψε” την… τράπουλα, για να βρει τελικά τη λύση με τον Ντίνο Μήτογλου στην άμυνα. Ο νεαρός Έλληνας σέντερ “κλείδωσε” τον πρώην NBAer και επέτρεψε σε Φρεντέτ και Τόμας να φέρουν το ματς στα ίσια στην επίθεση, για το 35-36 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, έκανε την… εμφάνισή του και ο κακός στο πρώτο μέρος Καλάθης και έτσι ο Παναθηναϊκός έστησε ένα… απίστευτο “πάρτι” στο Μόναχο. Με φοβερό σερί 19-0 οι “πράσινοι” μετέτρεψαν το ματς σε “περίπατο” μέσα σε λίγα λεπτά.

Mε τον Ράις να είναι επίσης εξαιρετικός σε αυτό το διάστημα και τον Καλάθη να πετυχαίνει κρίσιμα καλάθια κάθε φορά που προσπαθούσε να μειώσει στο σκορ η γερμανική ομάδα, το Τριφύλλι κράτησε διψήφια τη διαφορά μέχρι τέλους, φθάνοντας ακόμη και στο +20, πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση με σκορ 87-75.

A rival for the playoffs, but @ReseRice4 let his skills on the court do the talking tonight! #GameON pic.twitter.com/n7ipoMztie

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 22, 2019