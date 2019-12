Παρότι ξεκίνησε εντυπωσιακά το ματς, η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να κάνει “θρίλερ” ακόμη και το παιχνίδι με την Άλμπα Βερολίνου στη 12η αγωνιστική της Euroleague, πριν πάρει τελικά τη νίκη στην παράταση με 107-102.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν τραγική στην άμυνα και βρέθηκε να χάνει ακόμη και με πέντε πόντους στην τελευταία περίοδο και παρότι πέρασε μπροστά με 88-85, δεν απέφυγε τελικά την παράταση.

Εκεί το παιχνίδι πήγαινε ξανά πόντο πόντο, αλλά ένα τρίποντο του Κώστα Σλούκα έκρινε τελικά την αναμέτρηση, με τον Έλληνα γκαρντ να είναι εντυπωσιακός σε όλο το παιχνίδι και να κάνει double doube με 23 πόντους και 10 ασίστ.

A career high PIR to go with a double-double!

Tonight belonged to @kos_slou 👏#GameON pic.twitter.com/lcNvdysXSX

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 6, 2019