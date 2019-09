Γαλλία – Λιθουανία: «Έκρηξη» και ένσταση! Η φάση στο φινάλε που προκάλεσε αντιδράσεις – video

Η Λιθουανία γνώρισε την ήττα από την Γαλλία, γεγονός που την αφήνει εκτός της φάσης των “8” του Μουντομπάσκετ. Ωστόσο, άπαντες στην “Λιέτουβα” έχουν φριχτά παράπονα από τις αποφάσεις των διαιτητών, κυρίως στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

Μουντομπάσκετ 2019: Η Γαλλία «λύγισε» τη Λιθουανία και προκρίθηκε

Πιο συγκεκριμένα, 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ματς και με το σκορ στο 76-75, ο Ρούντι Γκομπέρ χτύπησε πεντακάθαρα την στεφάνη για να διώξει την μπάλα, ύστερα από την ελεύθερη βολή του Γιόνας Βαλαντσιούνας, αλλά οι ρέφερι (ο Ισπανός, Αντόνιο Κόντε, ο Βενεζουελάνος, Ντάνιελ Γκαρσία Νιέβες και ο Αργεντινός, Λεάντρο Λεσάνο), δεν υπέδειξαν τίποτα.

Well done @FIBA @FIBAWC ! Lithuania down by 1 point 30 sec left against France. THIS happens. No goaltending, no video review. De Colo sinks the jumper on the other end ending Lithuania's World Cup. pic.twitter.com/Mf7eghUsQr

— Augustas Šuliauskas (@augis04) September 7, 2019