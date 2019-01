Γιάννης Αντετοκούνμπο: Tραγούδησε τον Εθνικό Ύμνο στο γήπεδο των Μπακς – video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθεώθηκε για ακόμα μία φορά από τους Έλληνες ομογενείς. Το παιχνίδι των Μπακς με τους Χόρνετς είχε έντονο ελληνικό χρώμα, με δεκάδες Έλληνες φιλάθλους να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, κρατώντας ελληνικές σημαίες.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο “Greek Freak” τους πλησίασε κι αφού τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους και τη στήριξη τους, τραγούδησε μαζί με τους τον Εθνικό Ύμνο.

Να σημειωθεί ότι οι Μπακς επικράτησαν των Χόρνετς με 108-99, με τον Έλληνα φόργουορντ να μετράει 34 πόντους (14/19δ., 0/2τρ., 6/8β.), 14 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 κοψίματα και 2 λάθη σε 38 λεπτά συμμετοχής.

🇬🇷@Giannis_An34 addresses hundreds of Greeks after the Bucks WIN!!#Hellas | #FearTheDeer pic.twitter.com/9VRybFzNdX

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 26, 2019