Οι Πίστονς πέρασαν στην… αντεπίθεση, μετά τις «φαρμακερές» ατάκες που έριξε ο Μάικλ Τζόρνταν κατά τη διάρκεια του «The Last Dance». Μια από τις ηγετικές μορφές των «Bad boys» του Ντιτρόιτ, ο Μπιλ Λαϊμπίρ, «σήκωσε το γάντι».

Χωρίς να έχει καμία διάθεση απολογίας, ο σκληροτράχηλος παλαίμαχος σέντερ των Πίστονς, Μπιλ Λαϊμπίρ, μίλησε για την περίφημη αποχώρηση των Πιστονς από τον πάγκο τους πριν τη λήξη του 4ου τελικού τους με τους Μπουλς, το 1991 και χαρακτήρισε «κλαψιάρηδες» τους παίκτες του Σικάγο.

«Έκλαιγαν για 1.5 χρόνο. Έλεγαν ότι δεν είμαστε καλή ομάδα, ότι κάνουμε κακό στο μπάσκετ. Αλλά το χειρότερο ήταν ότι έλεγαν ότι είμαστε κακοί άνθρωποι. Δεν είμαστε κακοί άνθρωποι, είμαστε μπασκετμπολίστες που έπαιζαν σκληρά για να κερδίσουν. Αυτό είχε να κάνει και με την προσωπική μας ζωή. Τότε μας απέκλεισαν. Τους δίνω τα εύσημα, εμείς είχαμε γεράσει. Ήταν κλαψιάρηδες. Δεν μετανιώνω που δεν τους δώσαμε τα χέρια στο τέλος. Δεν μετανιώνω, δεν με ενδιαφέρει τι λένε τα ΜΜΕ. Έκανα ότι έπρεπε για να κερδίσουμε πρωταθλήματα» ήταν τα λόγια του Λαϊμπίρ.

“All that whinning they did, why shake their hand? They were just whiners.” — Bill Laimbeer



